В Самаре участковый задержал велосипедного вора

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Полицейский в ходе обхода административного участка обратил внимание на мужчину с велосипедом, который был схож по описанию с украденным.

В отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре обратился житель одной из многоэтажек на ул. Революционной. Мужчина заявил о краже велосипеда из подвального помещения.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, проверили на причастность к хищению лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, распространили ориентировку с приметами похищенного имущества среди личного состава территориальных отделов полиции.

В тот же день в ходе обхода административной территории участковый уполномоченный полиции возле одного из домов на ул. Гагарина заметил мужчину, рядом с которым был похожий на разыскиваемый велосипед. При разговоре с полицейским мужчина заметно занервничал и не смог пояснить, откуда у него этот велотранспорт. Подозреваемого доставили в территориальный отдел для выяснения обстоятельств.

В совершении преступления житель Самары признался и рассказал, что похитил чужое имущество из подвала. Ключи от помещения передал ему знакомый, проживающий в том же доме, попросив взять из принадлежащей ему комнаты рыбацкое снаряжение. Подозреваемый откликнулся на просьбу друга. Спустившись вниз, он заметил, что дверь другой комнаты не заперта и внутри находится велосипед. Он выкатил транспортное средство на улицу, после чего попытался перепродать его одному из прохожих. Но тот отказался. В этот момент действия злоумышленника пресек участковый уполномоченный полиции.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее неоднократно судимому 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Похищенный велосипед возвращен законному владельцу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.