В Самаре у жителя Московской области изъято более 3 кг наркотика

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Мужчина хранил в рюкзаке наркотическое средство мефедрон.

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Московской области, прибывший на территорию Самарской области, может быть причастен к сбыту запрещенных веществ.

Мужчину 1997 года рождения задержали возле жилого дома на ул. Тухачевского сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области при содействии сотрудников спецподразделения Управления Росгвардии по Самарской области. В ходе исследования принадлежащего ему рюкзака в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли 4 полимерных пакета с веществом белого цвета и направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством – мефедрон, общей массой более 3 килограммов.

Следственной частью следственного управления Управления МВД России по г. Самаре в отношении ранее судимого и безработного жителя Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере). По ходатайству органа следствия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению причастности мужчины к аналогичным преступлениям, а также каналов поставки наркотиков в Самарскую область. Расследование уголовного дела продолжается.