Я нашел ошибку
Главные новости:
Ассоциация объединит выступающих против отмены русской культуры.
Звезды отечественной эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию
В России продолжается федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» — масштабное мероприятие Российского общества «Знание».
Трансляции марафона «Новые горизонты» собрали более 70 млн просмотров
В Самаре за сутки заболели 28 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Система российского здравоохранения возвращается к плановому доковидному режиму работы
Система российского здравоохранения возвращается к плановому доковидному режиму работы
В Самаре иномарка врезалась в столб
В Самаре иномарка врезалась в столб
В Самаре подорожает "Волжский Экспресс"
В Самаре подорожает "Волжский Экспресс"
Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC
Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC
Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний
Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.56
0.02
EUR 66.61
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре у пассажира такси нашли наркотик

19 мая 2022 12:40
122
В Самаре у пассажира такси нашли наркотик

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего жителя г. Самары.

Из материалов уголовного дела следует, что сотрудники ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре на маршруте патрулирования на ул. Чекистов, остановили для проверки документов водителя такси, управляющего автомобилем «Renault Logan».

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на мужчину-пассажира. При проверке документа, удостоверяющего личность, госавтоинспекторы задали вопрос - находятся ли при нем запрещенные вещества, на что пассажир ответил утвердительно. Сотрудниками полиции было принято решение досмотреть клиента службы такси.

При проведение личного досмотра, в присутствии понятых, пассажир 1982 года рождения добровольно выдал из внутренних карманов куртки 90 свертков, внутри которых находилось порошкообразное вещество.

Информацию сотрудники Госавтоинспекции передали сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №1 Управления МВД России по г. Самаре.

Изъятое оперуполномоченные полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что содержимым пакетиков являются разные наркотические средства – мефедрон, массой 0,65 грамм, марихуана – 0,36 грамм и PVP, производное N-метилэфедрона – 153,53 грамма.

В ходе опроса задержанный пояснил, что решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать в тайниках закладки, расфасовывать на мелкие дозы, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъёмки. Злоумышленник подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия.  Задержанный пояснил, что запрещенные вещества он планировал сбыть на территории Оренбургской области.

Возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Двое жителей Новокуйбышевска купили наркотик в Нижегородской области
17 мая 2022, 13:02
Двое жителей Новокуйбышевска купили наркотик в Нижегородской области
В автомобиле, на котором следовали злоумышленники, в изготовленном ими тайнике обнаружено и изъято наркотическое средство метадон. Криминал
460
Москвича задержали в Самарской области с 1,4 кг героина
17 мая 2022, 12:24
Москвича задержали в Самарской области с 1,4 кг героина
Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Криминал
483
В Самаре у жителя г. Отрадный в воротнике куртки обнаружили наркотик
15 мая 2022, 10:36
В Самаре у жителя г. Отрадный в воротнике куртки обнаружили наркотик
Мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Криминал
659
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре в рамках 30-й юбилейной студвесны проходит совместное заседание комиссий Госсовета по культуре и молодежной политике
19 мая 2022  13:36
В Самаре в рамках 30-й юбилейной студвесны проходит совместное заседание комиссий Госсовета по культуре и молодежной политике
143
Около 45 тысяч зрителей на стадионе «Солидарность Самара Арена» дали старт 30-й Студвесне
19 мая 2022  11:22
Около 45 тысяч зрителей на стадионе «Солидарность Самара Арена» дали старт 30-й Студвесне
196
Актуальные ограничения движения транспорта в период проведения Студвесны в Самаре
19 мая 2022  09:47
Актуальные ограничения движения транспорта в период проведения Студвесны в Самаре
196
Он отметил символичность того, что юбилейный фестиваль проходит в столице Самарской области. 
18 мая 2022  23:16
Владимир Путин обратился к участникам и организаторам Всероссийской Студвесны в Самаре
636
18 мая 2022  21:45
Дмитрий Азаров и помощником Президента РФ Игорь Левитин проверили ход строительства моста через Волгу
496
Весь список