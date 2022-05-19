В Самаре у пассажира такси нашли наркотик

122

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего жителя г. Самары.

Из материалов уголовного дела следует, что сотрудники ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре на маршруте патрулирования на ул. Чекистов, остановили для проверки документов водителя такси, управляющего автомобилем «Renault Logan».

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на мужчину-пассажира. При проверке документа, удостоверяющего личность, госавтоинспекторы задали вопрос - находятся ли при нем запрещенные вещества, на что пассажир ответил утвердительно. Сотрудниками полиции было принято решение досмотреть клиента службы такси.

При проведение личного досмотра, в присутствии понятых, пассажир 1982 года рождения добровольно выдал из внутренних карманов куртки 90 свертков, внутри которых находилось порошкообразное вещество.

Информацию сотрудники Госавтоинспекции передали сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №1 Управления МВД России по г. Самаре.

Изъятое оперуполномоченные полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что содержимым пакетиков являются разные наркотические средства – мефедрон, массой 0,65 грамм, марихуана – 0,36 грамм и PVP, производное N-метилэфедрона – 153,53 грамма.

В ходе опроса задержанный пояснил, что решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать в тайниках закладки, расфасовывать на мелкие дозы, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъёмки. Злоумышленник подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Задержанный пояснил, что запрещенные вещества он планировал сбыть на территории Оренбургской области.

Возбуждено уголовное дело.