В Самаре телефонные мошенники обманули пенсионерку на 100 000 рублей

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В утреннее время 59-летней жительнице Самары на телефон позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что родственник женщины в настоящее время пытается снять денежные средства с ее банковского счета. В ответ пенсионерка пояснила, что у нее нет родственника с такими данными. После небольшой паузы звонивший сообщил, что сейчас женщине перезвонит работник банка. Посредством одного из мессенджеров с местной жительницей связалась женщина, которая представилась финансовым работником. Звонившая убедила доверчивую пенсионерку, что ей необходимо взять кредиты, чтобы банк мог узнать, кто из сотрудников распространяет ее персональные данные. Следуя инструкции, самарчанка оформила кредит на 100 000 рублей и перевела деньги на продиктованный неизвестным лицом счет. После этого собеседница завершила разговор и больше на связь не выходила. Когда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью в полиции.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.