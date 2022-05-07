В Самаре таксист воспользовался оплошностью клиента и украл его телефон

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Житель областного центра 1998 года рождения рассказал, что в ночное время суток находился на территории Октябрьского района. Около 5 часов утра он решил воспользоваться услугами такси. Добравшись до места назначения, молодой человек вышел из автомобиля, случайно оставив в нем свой сотовый телефон, стоимостью 50 000 рублей.

После обнаружения факта пропажи мобильного, он попытался вернуть гаджет самостоятельно и связался с таксистом, но он ответил, что не находил телефон в машине. Тогда потерпевший обратился в полицию. Сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника - 27-летнего жителя областного центра, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2021 году Кировский районный суд Самарской области признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и приговорил к наказанию на срок 8 месяцев лишения свободы. В тот раз водитель нашёл чужую банковскую карту в салоне автомобиля, которой расплачивался в разных магазинах Кировского района.

В ходе опроса задержанный рассказал, что после выполнения заказа обнаружил на переднем пассажирском сиденье чужое имущество. Впоследствии он перепродал сотовый телефон, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В ходе судебного заседания мужчина свою вину в совершении преступления полностью признал.

Суд признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил наказание ранее неоднократно судимому таксисту в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.