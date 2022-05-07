Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинку уличили в нарушении авторских прав
Тольяттинку уличили в нарушении авторских прав
«McDonald’s» потерял порядка $127 млн из-за остановки работы в России и на Украине
«McDonald’s» потерял порядка $127 млн из-за остановки работы в России и на Украине
Россияне массово отменяют бронирования в отелях Крыма на май и июнь
Россияне массово отменяют бронирования в отелях Крыма на май и июнь
В праздничные дни проголосовать за благоустройство общественных пространств самарцам помогут волонтеры 
Проголосовать за благоустройство общественных пространств самарцам помогут волонтеры 
императорские пингвины могут исчезнуть через 30-40 лет
Императорские пингвины могут исчезнуть через 30-40 лет
В Самаре таксист воспользовался оплошностью клиента и украл его телефон
В Самаре таксист воспользовался оплошностью клиента и украл его телефон
В Самарской области росгвардейцы поздравили с наступающим Днем Победы жительницу Донбасса - ветерана войны
В Самарской области росгвардейцы поздравили с наступающим Днем Победы жительницу Донбасса - ветерана войны
Оценены убытки западных банков в случае ухода из России
Оценены убытки западных банков в случае ухода из России
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 67.38
1.14
EUR 71.1
1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ветераны "Крыльев Советов" провели ретро-матч
6 мая в парке Победы пройдет праздник "Весна Победы"
На территории стадиона «Солидарность (Самара) Арена» появилась «Аллея Предпринимательства»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре таксист воспользовался оплошностью клиента и украл его телефон

7 мая 2022 10:24
85
В Самаре таксист воспользовался оплошностью клиента и украл его телефон

 Житель областного центра 1998 года рождения рассказал, что в ночное время суток находился на территории Октябрьского района. Около 5 часов утра он решил воспользоваться услугами такси. Добравшись до места назначения, молодой человек вышел из автомобиля, случайно оставив в нем свой сотовый телефон, стоимостью 50 000 рублей.

После обнаружения факта пропажи мобильного, он попытался вернуть гаджет самостоятельно и связался с таксистом, но он ответил, что не находил телефон в машине. Тогда потерпевший обратился в полицию. Сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника - 27-летнего жителя областного центра, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2021 году Кировский районный суд Самарской области признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и приговорил к наказанию на срок 8 месяцев лишения свободы. В тот раз водитель нашёл чужую банковскую карту в салоне автомобиля, которой расплачивался в разных магазинах Кировского района.

В ходе опроса задержанный рассказал, что после выполнения заказа обнаружил на переднем пассажирском сиденье чужое имущество. Впоследствии он перепродал сотовый телефон, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В ходе судебного заседания мужчина свою вину в совершении преступления полностью признал.

Суд признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил наказание ранее неоднократно судимому таксисту в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Теги: Кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти устанавливают личность подозреваемой в краже денег с банковской карты
06 мая 2022, 13:45
В Тольятти устанавливают личность подозреваемой в краже денег с банковской карты
Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего. Криминал
347
Жительница Нефтегорска лишилась денег, пытаясь продать антикварный столовый набор
06 мая 2022, 09:58
Жительница Нефтегорска лишилась денег, пытаясь продать антикварный столовый набор
Ей сообщили о хищении с ее лицевого счета денежных средств в размере 20 000 рублей. Криминал
280
В Самаре ищут похитивших смеситель в гипермаркете
05 мая 2022, 10:39
В Самаре ищут похитивших смеситель в гипермаркете
Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемых. Криминал
366
  • Консультант плюс
В центре внимания
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре.
6 мая 2022  13:18
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре
686
В Самарской области прогнозируют заморозки
6 мая 2022  12:31
В Самарской области прогнозируют заморозки
362
Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта
6 мая 2022  12:22
Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта
358
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
5 мая 2022  14:02
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
543
Кроме того, выступят местные коллективы – «Кирилл да Марья шоу», кавер-группа Bellini, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова. 
4 мая 2022  18:58
5 мая в Самаре на площади Куйбышева состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами
2188
Весь список