В Самаре таксист обокрал пассажирку

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В полицию в Самаре обратилась местная жительница 1986 года рождения, которая сообщила о пропаже телефона. В ходе опроса она пояснила: в конце марта текущего года в утреннее время суток решила воспользоваться услугами такси. Добравшись до места назначения, она вышла, и спустя некоторое время заметила, что пропал сотовый телефон. Потерпевшая предположила, что, возможно, при выходе из автомобиля выронила его в салоне такси. По словам женщины, она при содействии прохожего обратилась в службу технической поддержки, где узнала мобильный номер водителя. Он в ходе телефонного разговора убедил её, что гаджета в салоне не находил. Самостоятельно найти пропажу не удалось,поэтому жительница областного центра обратилась за помощью в полицию. Причиненный ущерб заявительница оценила на сумму в 13 000 рублей.

В ходе работы полицейские выяснили приметы пропавшего имущества. В тот же день сотрудники полиции установили личность и местонахождение таксиста, выполнявшего заказ с улицы Ташкентской до Енисейской, – им оказался ранее не судимый житель Самары 1973 года рождения. Он не стал отрицать своей причастности к хищению чужого имущества и пояснил, что после выполнения очередного заказа обнаружил под автомобильным ковриком мобильное устройство, которое решил оставить для собственного пользования. Похищенный смартфон сотрудники полиции изъяли у мужчины и вернули законной владелице.

Ранее не судимому таксисту предъявлено обвинение, сообщает облМВД.