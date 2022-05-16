В Самаре сын обокрал отца на 60 тысяч рублей

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В январе текущего года за помощью в полицию обратился 41-летний житель Промышленного района, который сообщил, что из его квартиры, расположенной по проспекту Юных Пионеров, пропали денежные средства в размере 60 000 рублей. Мужчина сообщил, что хранил сбережения в тумбочке.

В ходе осмотра квартиры полицейские установили, что следы взлома на двери и окнах отсутствуют. Сотрудники полиции отработали на причастность к краже знакомых заявителя и тех, кто имел доступ к жилплощади.

Во время дальнейшей работы оперативники установили, что к произошедшему может быть причастен 20-летний сын заявителя – недавно молодой человек хвастался перед приятелем отца тратой родительских денег в увеселительных заведениях. При проверке данная информация подтвердилась. Молодой человек 2002 года рождения признался, что украл деньги пока отец спал, и пояснил, что нигде не трудоустроен. Похищенные денежные средства подозреваемый потратил в тот же вечер на развлечения.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении обвиняемого окончено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На стадии предварительного расследования молодой человек возместил отцу причинённый ущерб в полном объёме.