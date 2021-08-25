В Самаре сын-алкоголик угрожал убийством отцу

Я нашел ошибку
Главные новости:
С командой отправился нидерландский защитник Гленн Бейл, который прибыл в расположение клуба накануне.
"Крылья Советов" отправились на матч в Уфу
Около 1500 жителей Самарской области уже приняли участие в акции «На дачу – без долгов!»
До 31 августа у жителей Самарской области есть возможность принять участие в акции «На дачу без долгов!»
В тушении пожара приняли участие и местные жители.
Пожарные ликвидировали открытое горение в Кинельском районе
Для организации работы со школьниками регион получит сто комплектов настольной экологической игры «Как управлять отходами». 
Самарская область примет участие в проекте «#Экопривыкай»
Учитывая, что село находится на отдаленном расстоянии, в 35 километрах от ЦРБ, возведение фельдшерско-акушерского пункта очень актуально для жителей.
В селе Старое Усманово Камышлинского района возводят новый ФАП
Правительство, как выразился Николай Ренц, вынуждено принимать экстраординарные меры, чтобы убедить людей прививаться.
Николай Ренц: все чаще болезнь приобретает новые черты и формы
Самарские спортсмены завоевали золотые медали.
В Белореченске состоялся чемпионат России по велоспорту на шоссе в командной гонке
За пошедшие сутки скончался 21 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.21
EUR 86.58
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу «Ночь кино»
В СОУНБ пройдут мероприятия  к памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Военные приглашают жителей Самарской области на форум "Армия-2021"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре сын-алкоголик угрожал убийством отцу

25 августа 2021 11:35
217
В Самаре сын-алкоголик угрожал убийством отцу

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в угрозе убийством отцу.

Между родителями и сыном, проживающими в квартире дома на улице Дальневосточной, неоднократно возникали словесные конфликты, переходящие в драки. Установлено, что 37-летний мужчина, работающий охранником, систематически употреблял алкоголь, оскорблял родителей – пенсионеров с ограниченными возможностями и причинял отцу телесные повреждения.

В июне между ними произошел очередной конфликт, причиной которого стало замечание матери по поводу образа жизни сына. Заступился за женщину глава семьи.  Во время словесной перепалки сын стал оскорблять своего оппонента, ударил по лицу и, повалив на кровать, начал душить. Испуганная женщина сообщила о случившемся в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали дебошира.

Отвечая на вопросы дознавателя, пострадавший пенсионер 1956 года рождения рассказал, что ранее о фактах избиения в полицию не сообщал.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.

Теги: уголовное дело угроза убийством

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Возбуждено уголовное дело.
24 августа 2021, 14:28
В Чапаевске сотрудник исправительной колонии, подозревается в получении взятки
Возбуждено уголовное дело. Закон
585
В Самаре возбудили уголовное дело из-за стрельбы в ресторане
24 августа 2021, 13:59
В Самаре возбудили уголовное дело из-за стрельбы в ресторане
Видео с инцидентом попало в соцсети. Криминал
568
В Приволжском районе задержан вор-меломан
24 августа 2021, 09:55
В Приволжском районе задержан вор-меломан
Похищенное спрятал в канаве напротив дома, решив позже забрать его и продать. Криминал
376
В центре внимания
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
25 августа 2021  13:22
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
247
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
25 августа 2021  13:08
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
182
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
25 августа 2021  11:31
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
248
В Самаре готовят к открытию четыре круглогодичные ярмарки 
25 августа 2021  09:42
В Самаре готовят к открытию четыре круглогодичные ярмарки 
264
По состоянию на 20 часов на территории Борского района остаются действовать три очага пожара.
24 августа 2021  22:34
Дмитрий Азаров о ситуации в Борском районе: "Ночь ключевая: очень важно не выпустить пожар с одного гектара"
761
Весь список