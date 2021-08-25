В Самаре сын-алкоголик угрожал убийством отцу

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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в угрозе убийством отцу.

Между родителями и сыном, проживающими в квартире дома на улице Дальневосточной, неоднократно возникали словесные конфликты, переходящие в драки. Установлено, что 37-летний мужчина, работающий охранником, систематически употреблял алкоголь, оскорблял родителей – пенсионеров с ограниченными возможностями и причинял отцу телесные повреждения.

В июне между ними произошел очередной конфликт, причиной которого стало замечание матери по поводу образа жизни сына. Заступился за женщину глава семьи. Во время словесной перепалки сын стал оскорблять своего оппонента, ударил по лицу и, повалив на кровать, начал душить. Испуганная женщина сообщила о случившемся в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали дебошира.

Отвечая на вопросы дознавателя, пострадавший пенсионер 1956 года рождения рассказал, что ранее о фактах избиения в полицию не сообщал.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.