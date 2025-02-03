В Самаре свердловчанку обвиняют в попытке сбыта 1,5 кг синтетических наркотиков

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В Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимой 24-летней жительницы Свердловской области, обвиняемой в серии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Установлено, что продавец-кассир одного из магазинов в сети Интернет откликнулась на объявление о быстром заработке – распространении наркотических средств путем «закладок». За денежное вознаграждение она должна была забирать из тайников крупные партии наркотических средств, расфасовывать их на малые дозы, прятать и фиксировать месторасположение с помощью фотосъемки.

В сентябре прошлого года фигурантка, по указанию «куратора», прибыла в Самарскую область. Несколько дней она неоднократно получала сообщения с информацией о том, где находятся наркотики, забирала их, приносила в арендованную квартиру и фасовала для последующего сбыта.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области задержали женщину на территории Красноглинского района областного центра. В ходе осмотра квартиры, в которой временно проживала задержанная, в присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли свертки с кристаллообразным веществом, пластиковые емкости с жидкостями, мотки изоляционной ленты, пищевые красители, электронные весы, респиратор и тетрадь с записями об объеме выполненной работы.

Во время допроса в качестве подозреваемой злоумышленница созналась в содеянном и пояснила, что незадолго до задержания изготовила несколько «закладок», сфотографировала их на телефон для отправки «работодателю» и дальнейшего сбыта. Проследовав по координатам полицейские обнаружили и изъяли 5 свертков с наркотическим средством.

Изъятое сотрудники полиции направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследование показало, что содержимое свертков является наркотическим средством – ɑ-Пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой свыше 1,5 кг.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном и особо крупном размерах), уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.