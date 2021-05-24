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В Самаре судят банду из восьми разбойников

24 мая 2021 11:46
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В Самаре судят банду из восьми разбойников

В Самаре направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении семи самарцев и жительницы г. Октябрьска Самарской области. Мужчинам в возрасте от 21 до 28 лет и женщине 1998 года рождения предъявлено обвинение в организации и исполнении особо тяжких преступлений, а именно в совершении, в период с ноября по декабрь 2019 года, не менее двух разбойных нападений и вымогательств.

По версии следствия, в ноябре 2019 года 21-летний уроженец одной из соседних республик, гражданин РФ, постоянно проживающий в областном центре, создал устойчивую вооруженную группу. Специально для разбоев мужчина приобрел огнестрельное оружие ограниченного поражения, предметы, конструктивно схожие с пистолетами, и средства связи.

Стражами порядка установлено, что, по указанию организатора, безработная женщина подыскивала лиц, в отношении которых возможно было совершить преступление, работник одной из таксомоторных организаций обеспечивал банду транспортом, а остальные - применяли физическое насилие в целях устрашения потерпевших.

Из материалов уголовных дел следует, что злоумышленники заранее планировали преступления, выбирали места, не оснащенные системами видеонаблюдения, вызывали потерпевших на встречу, избивали, вывозили в гаражные массивы и, используя надуманный предлог о том, что потерпевшие якобы причастны к распространению наркотических средств, требовали передачи им денег и имущества. При этом злоумышленники использовали оружие.

Жертвы, опасаясь за свою жизнь и здоровье, выполняли выдвинутые им незаконные требования. Общая сумма ущерба составила свыше 250 тысяч рублей.

Правоохранители задержали всех участников банды, сообщает облМВД.

Теги: банда криминал разбой уголовное дело

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