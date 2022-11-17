В Самаре старший брат обокрал младшего, чтобы вернуть долги

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Неоднократно судимый мужчина вынес из комнаты брата телевизор и сдал в ломбард, а вырученными денежными средствами погасил долг перед знакомым.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении безработного 36-летнего местного жителя.

В отдел полиции по Кировскому району обратился мужчина 1989 года рождения и пояснил¸ что у него из комнаты пропал недавно купленный телевизор стоимостью более 30 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы при осмотре квартиры, откуда был похищен телевизор, следов взлома не обнаружили и установили, что с телевизором пропали все аксессуары к нему и упаковочная коробка.

В ходе опроса заявитель пояснил, что вместе с ним в квартире, в другой комнате, проживает ранее дважды судимый за имущественные преступления старший брат, который мог свободно зайти в его комнату, так как дверь не закрывается на ключ.

Полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 36-летний мужчина признал свою вину в содеянном и рассказал полицейским, что задолжал знакомому деньги, и, чтобы отдать долг, решил забрать телевизор из комнаты младшего брата, пока его не было дома и продать. Он положил телевизор в коробку и сдал в ломбард, расположенный на пр. Кирова, за 25 000 рублей. Вырученными денежными средствами подозреваемый погасил долг перед знакомым.

Причиненный брату ущерб обвиняемый обязался возместить.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары.