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В Самаре сотрудники Росгвардии предотвратили кражу на Льва Толстого

8 декабря 2021 12:14
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в Самаре сотрудники Росгвардии предотвратили кражу

В Самаре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, задержал двоих мужчин, предположительно, причастных по подозрению в совершении преступления имущественной направленности.
Злоумышленники проникли в здание, расположенное на улице Льва Толстого. Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

Прибыв на объект, росгвардейцы заметили выходящего из окна одноэтажного строения мужчину. На вопрос, что он делал в здании – стражи правопорядка внятного ответа не получили. Было принято решение задержать подозреваемого.

Также сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что в доме находится сообщник мужчины. В ходе переговоров стражам правопорядка удалось убедить второго злоумышленника добровольно сдаться.

Осмотрев территорию, прилегающую к зданию, сотрудники Росгвардии обнаружили похищенное имущество: три монитора и различные электроинструменты.

Сумма ущерба, причиненного собственнику здания, составила 55 000 рублей.

Сотрудники Росгвардии передали ранее судимых местных жителей для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.
Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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