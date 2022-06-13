В Самаре сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве

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Утром 12.06.2022 года в дежурную часть отдела полиции №8 Управления МВД России по г. Самаре поступила информация об обнаружении трупа мужчины 1978 года рождения с признаками насильственной смерти в одном из дворов поселка Мехзавод.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции предположили, что к преступлению может быть причастен бывший родственник погибшего 2001 года рождения, который в момент совершения противоправного деяния был одет в одежду яркого цвета.

Сотрудники уголовного розыска составили и распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с данными и описанием примет подозреваемого.

Через несколько часов на трассе по направлению на выезд из города сотрудники ГИБДД остановили автомашину LADA Priora, на заднем сидении которой находился молодой человек, одетый в футболку яркого цвета, схожий по описанию с разыскиваемым. Подозреваемый, не успев оказать сопротивления, задержан полицейскими.

По данному факту СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство».