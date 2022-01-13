В Самаре слесарь сообщил код из смс-сообщения и лишился денег

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Мужчина 1977 года рождения, работающий слесарем, находился дома, когда на его мобильный телефон поступил звонок. Звонивший представился сотрудником банка и сообщили о возможности улучшения условий по кредитной карте. Для активации заманчивого предложения держателя карты попросили продиктовать пришедший на сотовый телефон код, что он и сделал. В итоге со счета его карты списались денежные средства в размере 34000 рублей. Поняв, что стал жертвой мошенников, самарец обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.