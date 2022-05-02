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В Самаре серийная воровка украла деньги с банковской карты

2 мая 2022 13:35
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В Самаре серийная воровка украла деньги с банковской карты

В январе текущего года в полицию обратилась местная жительница 1997 года рождения. Женщина рассказала полицейским, что у нее пропал сотовый телефон с банковской картой, которая хранилась в чехле смартфона.

Полицейские подробно опросили потерпевшую. Она пояснила, что телефон мог выпасть из не застегнутого кармана куртки по дороге на остановку общественного транспорта, расположенную на пересечении улиц А. Матросова и Вольской. Обнаружив пропажу, девушка вернулась по тому же маршруту, но телефона уже не обнаружила. Во второй половине дня, она обратилась в банковское учреждение, где заблокировала банковскую карту, но с нее уже успели похитить денежные средства. Полицейские изучили документы по утерянной банковской карте и установили, что с ее помощью совершалась покупка в Интернет-магазине на сумму 1000 рублей, также со счета переводили 4000 рублей на другие банковские карты.  

Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили владельцев счетов. В ходе опроса одного из них выяснилось, что карта находится во временном пользовании у знакомой – местной жительницы 1983 года рождения.

Сотрудники полиции установили местонахождение женщины, задержали ее и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанная пояснила, что сотовый телефон нашла на тротуаре и решила забрать его себе. Под чехлом смартфона увидела банковскую карту. С помощью мобильного приложения она перевела часть денежных средств на банковскую карту знакомой, 1000 потратила на покупку в Интернет-магазине, а 2700 рублей под благовидным предлогом перевела на карту прохожего, попросив его обналичить денежные средства. Гаджет женщина оставила для личного пользования.

По данным полицейских, злоумышленница с 2014 года более 7 раз привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж и мелких хищений.

В отношении подозреваемой отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Часть причиненного ущерба обвиняемая возместила, оставшиеся 6000 рублей пообещала возмещать частями.

Теги: Кража

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