В Самаре росгвардейцы задержали женщину, которая проникла ночью в пекарню с краденой магнитолой

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В Кировском районе Самары сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили от дежурного информацию о незаконном проникновении в пекарню. Преступление было совершено на проспекте Металлургов. Группа задержания незамедлительно выехала на место происшествия.

По прибытии на объект сотрудники Росгвардии обнаружили, что окно в торговую точку разбито. В помещении находилась женщина с пакетом в руках. При виде патрульных она попыталась скрыться, но была задержана.

К стражам правопорядка, работавшим на месте происшествия, за помощью обратился местный житель 1969 года рождения. Он рассказал, что в его автомобиль «Ниссан Кашкай» проникли неизвестные и похитили автомагнитолу, а также иное имущество, находившееся в салоне. Предметы, пропавшие из иномарки, обнаружились в пакете, который находился в руках у задержанной женщины.

Сотрудники Росгвардии передали подозреваемую – ранее судимую жительницу Самары 1981 года рождения, своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.