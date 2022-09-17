В Самаре преступника в камуфляже нашли через полчаса

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Полицейские задержали подозреваемого в краже рюкзака, который молодой человек оставил без присмотра под лавочкой.

В конце августа текущего года в отдел полиции №9 Управления МВД России по городу Самаре поступило заявления от студента 2003 года рождения о краже рюкзака, в котором находились планшет, электронная сигарета и аккумулятор.

В ходе опроса молодой человек пояснил полицейским, что в свободное от учебы время подрабатывает промоутером. Днем, около 15:00 он находился на улице Красноармейской, где раздавал флаеры жителям и гостям города, а свой рюкзак с имуществом оставил без присмотра неподалеку - под лавочкой рядом с многоквартирным домом. Спустя 20 минут студент заметил пропажу рюкзака.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих домах. В ходе работы полицейские выяснили характерные приметы прохожего, в том числе особые: мужчина был одет в костюм камуфляжного цвета. Сотрудники полиции составили и довели до личного состава полиции самарского гарнизона, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием злоумышленника.

Спустя 30 минут после получения ориентировки при патрулировании улиц Железнодорожного района сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный – ранее не судимый житель Красноярского района 1980 года рождения, – добровольно выдал полицейским чужое имущество. Мужчина пояснил, что заметил чужой рюкзак под лавочкой, когда проходил возле многоквартирного дома. Планшет и аккумулятор он планировал перепродать, а рюкзак и электронную сигарету выбросил.

Расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские напоминают: не оставляйте личное имущество без присмотра во дворах, подъездах и на лестничных площадках домов, около магазинов и в других общественных местах.