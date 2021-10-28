В Самаре похитители автомобильных аккумуляторов предстанут перед судом

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В Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, которые обвиняются в совершении краж группой лиц по предварительному сговору.

В ходе следствия установлено, что на территории Советского района города Самары двое молодых людей высматривали автомобили, припаркованные во дворах жилых домов. Вскрывали капот при помощи подручных средств и похищали аккумуляторы. Затем они оставляли похищенное в кустах, забирали на следующий день и перепродавали в пункты приема металлолома. Вырученные денежные средства молодые люди делили и тратили на собственные нужды.

Полицейскими в ходе проверки пунктов приемов металлолома установлен и задержан один из причастных к кражам. Второго мужчину задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории города.

Оба молодых человека 1999 года рождения ранее привлекались к уголовной ответственности неоднократно, в том числе за совершение краж.

В ходе следствия выяснилось, что один из подозреваемых может быть причастен к совершению еще двух эпизодов хищения чужого имущества. В одном из случаев, путём отжатия бокового стекла он проник в салон «Газели», припаркованной возле одного из домов на улице Свободы. Добычей злоумышленник стала магнитола, видеорегистратор и набор для похода, а также 40 консервных банок, которые впоследствии безвозмездно раздал знакомым. Похищенную аппаратуру и походный набор он сдал в ломбард.

Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении 4 эпизодов преступлений, сообщает облМВД.

Фото: Pixabay.com