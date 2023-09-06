В Самаре похитили деньги пенсионеров, не приходивших за пенсиями

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В отдел полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре поступила оперативная информация о возможной причастности руководителя отделения связи к присвоению денежных средств, предназначенных для выплаты пенсий и единой денежной компенсации.

При проверке полученных сведений сотрудниками полиции осуществлен выезд в отделение связи, в ходе которого опрошены работники почты, изъята служебная документация. Сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Самаре установлено, что 34-летняя исполняющая обязанности начальника отделения связи, заметив, что некоторые жители района в течение длительного времени не приходят за пенсиями, начала присваивать их деньги.

Ущерб, причиненный организации противоправными действиями должностного лица, составил более 108 тысяч рублей.

Как рассказала старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ УМВД России по г. Самаре старший лейтенант юстиции Виктория Попова: «На основании проведенных сотрудниками полиции проверочных и оперативно-разыскных мероприятий женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата с использованием служебного положения). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении начальника отделения связи направлено в суд для принятия решения по существу».