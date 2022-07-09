В Самаре подростка ограбили на остановке

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В полицию в Самаре поступила сообщение от местной жительницы о том, что на остановке общественного транспорта в Красноглинском районе ограбили её несовершеннолетнего сына. Добычей злоумышленника стал мобильный телефон.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего. Юноша пояснил, после тренировки он ожидал транспорт, чтобы добраться до дома. В это время к нему обратился прохожий с требованием вернуть телефон, который якобы похитил школьник. В ходе словесного конфликта незнакомец отвёл несовершеннолетнего в безлюдное место, где отобрал его мобильное устройство. После этого обидчик скрылся с места преступления.

Выяснив подробности случившегося, сотрудники полиции приступили к установлению личности предполагаемого злоумышленника. Сын заявительницы подробно описал приметы незнакомого мужчины и пояснил, что хорошо запомнил дублёнку коричневого цвета, в которую он был одет. Со слов потерпевшего составили и довели до личного состава полиции самарского гарнизона, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием злоумышленника и похищенного.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к нападению может быть причастен житель Красноярского района – мужчина 1980 года рождения. В 2021 году он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и покушения на тайное хищение строительного инвентаря из торговой точки в Кировском районе. Оперативники установили места возможного появления разыскиваемого и задержали его. Свою вину в совершении грабежа в отношении несовершеннолетнего он признал и сообщил, что похищенный телефон он перепродал незнакомому мужчине, а деньги потратил на личные нужды.

Суд назначил наказание мужчине в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.