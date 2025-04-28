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В Самаре почти 4 млн потерял пенсионер из-за мошенника

28 апреля 2025 10:35
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В Самаре почти 4 млн потерял пенсионер из-за мошенника

В отдел полиции Самары обратился 78- летний местный житель с заявлением о хищении 3 700 000 руб. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который представился сотрудником Центрального банка России и убедил, что с банковского счета пожилого мужчины пытаются снять деньги, и для их сохранности необходимо срочно перевести средства на “безопасный счет”.

Пенсионер выполнил все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, самарчанин перевел все свои накопления. Незнакомец перестал выходить на связь, после чего 78- летний мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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