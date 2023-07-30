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В Самаре пешеход, нарушивший ПДД, прятал в кармане наркотик

30 июля 2023 17:26
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В Самаре пешеход, нарушивший ПДД, прятал в кармане наркотик

Нарушителя ПДД выдало нервное поведение во время составления протокола.

В июле текущего года в утреннее время суток сотрудниками 1 батальона полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре был задержан мужчина-пешеход за нарушение правил дорожного движения.

В ходе составления административного протокола полицейские заметили, что мужчина заметно нервничает и постоянно держит руки в карманах, пытаясь что-то спрятать. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести личный досмотр. В присутствии понятых в заднем кармане джинс полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакетик с белым веществом внутри. На место была вызвана следственно-оперативная группа, мужчину доставили в отдел полиции по Красноглинскому району, а изъятое вещество отправили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Исследование показало, что вещество является производным наркотика N-метилэфедрон, массой 0,41 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

24-летний, ранее не судимый житель города Кинель пояснил, что хранил наркотики для личного употребления, без цели сбыта.

В отношении задержанного отделом дознания отдела полиции по Красноглинскому району Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Теги: Стоп Наркотик

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