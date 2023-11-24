В Самаре передано в суд уголовное дело о хищении более 1 километра кабеля

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Злоумышленники оставили без Интернета и телевидения порядка сотни жителей Промышленного района областного центра.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в хищении более 1300 метров кабеля. Общая сумма причиненного потерпевшим – телекоммуникационным компаниям ущерба, превысила 345 000 рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что местный житель 1974 года рождения, работающий водителем-экспедитором, с сентября по декабрь прошлого года совершил тайное хищение кабеля, предназначенного для передачи Интернета и кабельного телевидения и расположенного в специальных колодцах. Так, первые два хищения произошли с разницей в 12 дней на ул. Средне-Садовой. С помощью пилы-ножовки мужчина демонтировал более 150 метров изделия, после чего скрылся. В трех случаях из тринадцати к аналогичным противоправным действиям житель Самары привлекал своих знакомых – местных жителей 1982 и 1985 годов рождения, старший из которых не судимый и является директором организации, а младший - мастер сварочного производства и ранее трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причастность к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские установили, что злоумышленники для того, чтобы не привлекать внимание прохожих и создавать видимость проведения монтажных работ, использовали спецодежду. Похищенное перевозили на автомобиле, принадлежащем супруге одного из обвиняемых. Чтобы сдать провода в пункт приёма лома, злоумышленники разрубали их топором и обжигали на костре.

Организатору - ранее неоднократно судимому местному жителю, следователями полиции предъявлено обвинение в совершении 13 преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 158 УК РФ «Кража». Его знакомые обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигурантов направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Мера пресечения у всех – подписка о невыезде и надлежащем поведении.