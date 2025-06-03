В Самаре пенсионера обманули на 900 000 рублей.

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В отдел полиции Самарской области обратился 66-летний местный житель с заявлением о хищении.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок в мессенджере от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местного жителя, что неизвестные получили доступ к его личной странице Госуслуг и денежным средствам и для их сохранности необходимо срочно перевести на “безопасный счет”. Мужчина выполнил все требования злоумышленника и перевел свои накопления на указанные реквизиты. После этого мошенник перестал выходить на связь и потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.