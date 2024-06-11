В Самаре пенсионер попался на классический развод по мошеннической схеме

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73-летний житель областной столицы получил сообщение от незнакомца в мессенджере, который представился сотрудником финансовой организации, и сообщил, что с его счета совершены неоднократные переводы денежных средств заграницу. Вскоре пенсионер уже общался со «специалистом», чтобы вернуть деньги. Для этого необходимо оформить несколько кредитов на максимально одобренные суммы, чтобы «обнулить свой кредитный потенциал».

Мужчина стал выполнять инструкции и взял займы в двух банках. Все денежные средства – 560 000 рублей он перевел на продиктованные счета. После этого номер «помощника» оказался заблокирован. Осознав, что стал жертвой мошенников, самарчанин обратился в полицию.