В Самаре пассажир с наркотиками попытался убежать от полицейских

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В ходе несения службы сотрудниками ДПС на улице Демократической в областном центре был остановлен за нарушение ПДД автомобиль ВАЗ 21123. Во время составления административного протокола мужчина, находящийся на заднем пассажирском сидении, заметно нервничал и сотрудниками полиции было принято решение о проведении личного досмотра. После этого мужчина попытался скрыться от полицейских, но был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При личном досмотре в присутствии понятых у местного жителя 1996 года рождения был изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось порошкообразное вещество белого цвета. Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что вещество является синтетический наркотик пирролидиновалерофенон, массой более 4 граммов.

По данным сотрудников полиции, подозреваемый официально не трудоустроен, ранее судим за кражу и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Задержанный пояснил, что приобрел наркотическое средство через сеть Интернет для личного потребления.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.