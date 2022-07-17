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В Самаре осужден мужчина, расплатившийся в магазине чужой банковской картой

17 июля 2022 13:47
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В Самаре осужден мужчина, расплатившийся в магазине чужой банковской картой

В полицию в Самаре обратилась местная жительница 2001 года рождения, которая сообщила полицейским, что ей на телефон поступали уведомления о списании денежных средств за покупки, которые она не совершала. После проверки наличия банковской карты девушка обнаружила ее пропажу и немедленно заблокировала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что дебетовой картой девушки расплачивались в различных магазинах областного центра. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах. При опросе кассиров одного из супермаркетов выяснилось, что предполагаемый злоумышленник нередко приходил в магазин и обычно расплачивался наличными. Однако, в один из дней он оплатил товар банковской картой. Выяснив данные постоянного посетителя торговой точки, полицейские установили места его возможного нахождения. Мужчину задержали, им оказался местный житель 1991 года рождения, ранее уже попадавший в поле зрения полицейских за совершение разбоя. Задержанный пояснил, что банковскую карту нашел на тротуаре возле магазина. Зная о возможности оплаты без пин-кода, решил попробовать расплатиться картой в магазине. После первого удачного списания чужих денежных средств, мужчина продолжил оплачивать свои покупки. Общая сумма причиненного потерпевшей ущерба составила свыше 4600 рублей.

Октябрьский районный суд г. Самары признал собранные следствием доказательства убедительными и, учитывая обстоятельства совершенного преступления и личность подсудимого, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Теги: Кража

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