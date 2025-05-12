В Самаре обманутый бухгалтер потеряла 395 тыс. рублей

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В начале мая текущего года 29-летней бухгалтеру одного из обществ с ограниченной ответственностью, проживающей в Красноглинском районе Самары, поступил звонок. Звонивший представился сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы и сообщил, что в отношении нее ведется проверка по установлению обстоятельств образования задолженности.

Голос в трубке звучал убедительно и профессионально. Абонент подробно рассказал о необходимости явиться в налоговую инспекцию для уточнения данных, но предложил упростить процедуру – провести все действия дистанционно. Для этого, по его словам, нужно лишь установить специальное приложение для видеосвязи и следовать инструкциям.



Жительница Самары, будучи сама бухгалтером и привыкшей к работе с финансовыми документами, все же забеспокоилась. Однако звонивший убедил ее, сказав, что подобные проверки проводятся регулярно и являются стандартной процедурой. Он даже назвал точный адрес налоговой инспекции и предоставил реквизиты, которые, как позже выяснилось, не принадлежали организации.

Следуя инструкциям “сотрудника налоговой”, женщина установила предложенное приложение и “для безопасности” выполнила несколько операций по переводу денежных средств на указанные счета. Только после завершения всех операций она решила перепроверить информацию и позвонила в налоговую инспекцию по официальному номеру.

Злоумышленники успели завладеть значительной суммой денег – 395 тысяч рублей. Женщина сразу же обратилась в полицию, предоставив все имеющиеся доказательства общения с мошенниками. Возбуждено уголовное дело.