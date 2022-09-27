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В Самаре недобросовестный продавец канцтоваров присвоила деньги

27 сентября 2022 10:39
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В Самаре недобросовестный продавец канцтоваров присвоила деньги

В июне текущего года в полицию обратился администратор магазина по продаже канцелярских товаров. Женщина сообщила о том, что в ходе проведения ревизии сотрудники обнаружили недостачу денежных средств на сумму около 50 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников торговой точки и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению может быть причастна  местная жительница 1985 года рождения, работающая в данной организации продавцом. Сотрудники уголовного розыска задержали ее по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

В ходе опроса женщина признала свою вину и пояснила, что знала о противоправности своих действий. В связи с затруднительным материальным положением, у нее возник умысел на то, чтобы не проводить через кассу товар, а полученные наличные денежные средства оставлять себе. Воспользовавшись  своим служебным положением,  продавец взяла из кассы 49 900 рублей, в дальнейшем планируя вернуть денежные средства. По данным полицейских, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

Отделом дознания ОП№6 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

 

Теги: Кража

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