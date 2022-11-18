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В Самаре наркосбытчик добровольно выдал свертки наркотиков и сказал, где закладки

18 ноября 2022 10:43
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В Самаре наркосбытчик добровольно выдал свертки наркотиков и сказал, где закладки

Окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего жителя г. Самары.

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что ранее не судимый житель областного центра может быть причастен к сбыту наркотических средств. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел задержали мужчину на ул. Промышленности в Советском районе.

В ходе досмотра в присутствии понятых 33-летний гражданин добровольно выдал 14 свертков из наружного кармана брюк, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Также оперативники изъяли у задержанного сотовый телефон, в котором хранились фотографии с геолокациями тайников-закладок. По указанным адресам полицейские изъяли из тайников 25 свертков с аналогичным порошкообразным веществом. 

Все изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, изъятое является наркотическим средством мефедрон, общей массой более 37 граммов, что соответствует крупному размеру.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее не судимый житель Самары приобрел запрещенное вещество через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города. По словам мужчины, о вакансии курьера он узнал в июне текущего года из сети Интернет.

Следствием собрана доказательная база совершения самарцем 25 фактов покушения на сбыт мефедрона в крупном размере.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Самары.

Теги: Стоп Наркотик

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