В Самаре мошенница проведет более 2 лет в колонии за обман пенсионеров

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В ходе судебного следствия установлено, что 13 и 14 декабря 2021 года женщина обманула двух престарелых граждан, подойдя к ним на улице под видом социального работника и сообщила о предоставлении им пособия от государства.

Попав в квартиру пенсионерки в доме по улице Воронежской, мошенница получила от нее в качестве «сдачи за подарок» 3 тыс. рублей.На следующий день она, находясь в квартире дома по улице Георгия Димитрова, тайно похитила у пожилого хозяина 217 тыс. рублей.

Ранее женщина уже была судима за совершение аналогичных преступлений.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает облпрокуратура.