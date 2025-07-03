В Самаре мошенники обманули девушку-волонтера

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В Самаре в отдел полиции обратилась местная жительница 2007 года рождения с заявлением о мошенничестве. Девушка пояснила, что является волонтером в одном из приютов для животных и для того, чтобы в очередной раз помочь, решила найти подработку на лето. В сети Интернет ей попалось предложение труда с удаленным графиком. Заявительница созвонилась с «работодателем» и, обговорив основные моменты, согласилась на работу. Девушке на электронную почту пришло письмо с анкетой, о которой предупреждал будущий руководитель. Заполнив все строки, заявительница внесла информацию о своей банковской карте, по словам «работодателя», туда будет приходить заработная плата, однако, чтобы это произошло, все данные нужно внести в специальное приложение. Не заподозрив ничего подозрительного, она ввела цифры с задней стороны карты и стала ожидать рабочего графика. Однако ни ответного письма, ни звонка не произошло. Вместо этого, с банковского счета заявительницы списалось около 50 000 рублей, которые та хотела отдать в приют.

Осознав, что ее обманули мошенники, девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.