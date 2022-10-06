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В Самаре любитель кофе и шоколада задержан за грабеж

6 октября 2022 11:28
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В Самаре любитель кофе и шоколада задержан за грабеж

В полицию в Самаре поступило заявление от представителя торговой точки о том, что неизвестный гражданин взял с витрины в торговом зале банку кофе и 10 плиток шоколада, прошел мимо кассовой зоны, не оплатив товар. Услышав требования сотрудников остановиться и вернуть похищенное, мужчина выбежал из магазина и скрылся.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников магазина, изъяли записи с камер видеонаблюдения в торговой точке и по пути возможного передвижения злоумышленника. Во время просмотра записей сотрудники уголовного розыска узнали в злоумышленнике, попавшем в кадр, ранее судимого за аналогичные преступления 19-летнего жителя Самары.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий молодого человека задержали на территории областного центра и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный полностью признал вину и пояснил, что похищенный товар продал случайному прохожему, а деньги потратил на собственные нужды.

По данным сотрудников полиции, мужчина судим за совершение аналогичных преступлений в Октябрьском, Кировском, Волжском и Советском районах.

Молодому человеку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Самарский районный суд г. Самары признал достаточными доказательства, собранные полицией, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Учитывая наличие у жителя Самары непогашенной в установленном законе порядке судимости, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 7 000 рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Уголовное дело

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