В Самаре ищут похитивших смеситель в гипермаркете

124

1 апреля текущего года в отдел полиции за помощью обратился руководитель общества с ограниченной ответственностью, который сообщил, что в гипермаркете, расположенном на 24 км Московского шоссе с витрины похищен смеситель, стоимостью свыше 7,4 тысячи рублей.

Отделом дознания ОП № 8 Управления МВД России по г. Самаре в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Полицейские выехали по указанному адресу, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемых злоумышленников.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемых.

Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 40-45 лет, 175-180 см, волосы седые короткие.

Был одет: куртка с капюшоном, штаны и ботинки черного цвета, рубашка светлого цвета.

Приметы разыскиваемой женщины: 35-40 лет, 165-170 см, волосы светлые.

Была одета: куртка с капюшоном серого цвета, кофта бирюзового цвета, штаны черного цвета, ботинки темного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 950-02-02, 8(846) 957-22-44, 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.