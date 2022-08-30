В Самаре грабитель сорвал с шеи женщины две золотые цепочки с кулоном и крестиком

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В полицию в Самаре за помощью обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина сорвал с её шеи две золотые цепочки вместе с кулоном и крестиком.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, подробно опросили потерпевшую 1965 года рождения. Она пояснила, что днем вместе с мужем находилась на улице Стара-Загора, около продуктового рынка

Когда муж отошел, чтобы отнести покупки в автомобиль к ней подбежал незнакомый мужчина, сорвал с шеи две цепочки, после чего скрылся.

Сотрудники полиции составили перечень похищенного с подробным описанием, изучили записи с камер наблюдения, установленных в районе совершения преступления. На видео сотрудники полиции опознали местного жителя, ранее неоднократно судимого за кражи, грабежи и разбои. Оперативники установили местонахождение мужчины и задержали его.

Злоумышленник 1990 года рождения не стал отрицать своей причастности к совершению преступления. Он рассказал, что похищенное продал прохожему, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Отделом дознания ОП№1 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.