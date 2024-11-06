В Самаре девушка лишилась более 100 тысяч рублей из-за мошенников

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Начинающая автомобилистка из Самары не ожидала, что в город так быстро придет снежная непогода и не подготовила автомобиль к сложным дорожным условиям. Для того, чтобы как можно быстрее и выгоднее приобрести комплект зимней резины, 25-летняя девушка обратилась к сети «Интернет». Списавшись с одним из продавцов на сервисе по размещению объявлений, она договорилась о покупке и доставке баллонов к ней домой. Вежливый продавец уточнил, как быстро необходимо доставить покупку и выслал ссылку на оплату.

Как только девушка внесла платежные реквизиты карты, сервис оплаты выдал техническую ошибку, а с ее карты произошло списание более 100 тысяч рублей. Раздосадованная девушка попыталась сообщить об этом продавцу, но оказалась добавленной пользователем в «черный список». После чего она обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.