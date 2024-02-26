В Самаре чиновник подписал документы, зная, что ремонта в помещении не было

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В Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Управления по жилищным вопросам Департамента управления имуществом городского округа Самара г.о. Самара, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями». Общая сумма причиненного городскому бюджету ущерба превысила 337 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый 1977 года рождения, будучи должностным лицом, знал о том, что между Департаментом имущества и одной из организаций заключен контракт на проведение ремонта в муниципальных жилых помещениях. Несмотря на то, что организация в указанный в контракте срок не выполнила свои обязательства в полном объеме, мужчина подписал акт о приемке выполненных работ, в результате чего на счет организации поступили денежные средства. Полицейские установили, что реально строительные работы по ремонту помещений в объемах, которые были указаны в прописанных обвиняемым документах, выполнены не были.

В качестве доказательств его противоправной деятельности, следствием изъято большое количество документации, которая изучена, проанализирована и приобщена к материалам уголовного дела. За период расследования установлено и допрошено более 17 свидетелей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении местного жителя будет направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.