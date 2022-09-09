В Самаре будут судить троих обвиняемых в сбыте поддельных банковских купюр

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Прокуратура города Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению граждан в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, совершенных в крупном размере организованной группой).

По версии следствия, обвиняемые зимой 2022 года объединились в организованную группу в целях незаконного хранения, перевозки и сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации на территории г. Самары. В период с февраля 2022 года по 10 марта 2022 года они сбыли 14 купюр, 12 было у них изъято , все купюры номиналом 5 тысяч рублей.

Следствие по делу окончено следственной частью по расследованию организованной преступной группы СУ Управления МВД России по г.Самаре.

За совершение такого преступления установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает облпрокуратура.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.