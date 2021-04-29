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В Самаре бизнесмена и его знакомого задержали за убийство мужчины, пропавшего с 4 млн рублей

29 апреля 2021 11:59
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В Самаре бизнесмена и его знакомого задержали за убийство мужчины, пропавшего с 4 млн рублей

В Самаре на днях задержали 36-летнего директора ООО "Раритет", занимающегося розничной торговлей, и его 51-летнего знакомого. Их подозревают в убийстве 32-летнего мужчины, которого живым последний раз видели в феврале 2019 года.

- 25 января 2021 года в полицию поступило сообщение от дяди пропавшего, который проживает в Бугульме. Он сказал, что его племянник, судимый за угрозу убийством в 2011 году, не выходит на связь уже длительное время, - сообщил "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

В ходе проверки установлено, что последний раз пропавшего видели в недостроенном здании в границах улиц Лукачева, Гая и Врубеля. По словам свидетелей, при себе у него были 4 миллиона рублей.

25 апреля 2021 года правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Оперативники задержали подозреваемых. Они уже частично дали признательные показания. Сейчас работа по этому делу продолжается. Проводятся мероприятия, направленные на поиск тела погибшего, пишет Самара-КП.

 

Теги: криминал убийство уголовное дело

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