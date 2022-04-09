В Самаре администратор алкогольного магазина воровал из кассы

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В Самаре окончено расследование уголовного дела по факту присвоения денег сотрудником организации, специализирующейся на продаже алкогольной продукции.

Как выяснили полицейские, недостачу 110 000 рублей выявили при проведении инвентаризации. При сопоставлении данных под подозрение руководства попал один из сотрудников – администратор торговой точки. Об этом сотрудники службы безопасности сообщили в полицию.

В совершенном противоправном деянии житель города Тольятти 2000 года рождения признался. Полицейские выяснили, в конце июня 2021 года он трудоустроился на должность администратора в торговую точку, расположенную на улице Гастелло в Самаре. В ноябре прошлого года у нового сотрудника возникла сложная финансовая ситуация, и он решил воспользоваться денежными средствами из кассы организации. На протяжении двух дней он забирал из кассы денежные средства, поступившие в качестве выручки за предыдущий день. В первый день он присвоил 70 тысяч рублей, во второй – 40 тысяч.

В ходе предварительного следствия следователи изъяли копии документации, опросили сотрудников организации, провели осмотр помещения офиса, где работал молодой человек. Впоследствии результаты проведенных мероприятий приобщили к материалам уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении подозреваемого по двум фактам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение, совершенное в крупном размере), с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Молодой человек возместил потерпевшей стороне ущерб в полном объеме.