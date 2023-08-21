В Самаре 21 августа у ночного клуба мужчина избил девушку

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В Самаре в ночь на понедельник, 21 августа, произошло ЧП у ночного клуба "Ну, и Че?", сообщает ГТРК Самара.

Как рассказывают в соцсетях очевидцы, мужчина ударил девушку. Пострадавшая потеряла сознание и упала на асфальт. Судя по фото, отдыхающие пришли на помощь девушке и не отходили от нее до приезда скорой, которую пришлось ждать полчаса.

«Минут 30 скорой помощи не было», – написано в посте.

Как сейчас себя чувствует девушка, неизвестно, и пришла ли она в сознание тоже не сообщается. На кадрах видно, что на месте ЧП работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства данного происшествия.

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