Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме предложили запретить эвакуацию авто со знаком «Инвалид»
В Госдуме предложили запретить эвакуацию авто со знаком «Инвалид»
В Самарской области проходит акция по списанию пени в случае погашения задолженности за газ
В Самарской области проходит акция по списанию пени в случае погашения задолженности за газ
Умер солист Самарского театра оперы и балета Валерий Бондарев
Умер солист Самарского театра оперы и балета Валерий Бондарев
На территории Самарской области продолжается акция «С СИМ безопасно колесим»
На территории Самарской области продолжается акция «С СИМ безопасно колесим»
ФАС оштрафовала «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы
ФАС оштрафовала «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы
Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае вырос на 6,8%
Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае вырос на 6,8%
Врач-косметолог из Самары лишился более двух миллионов рублей из-за мошенников
Врач-косметолог из Самары лишился более двух миллионов рублей из-за мошенников
Треть самарчанок не готова строить отношения с мужчинами, не читающими книги
Треть самарчанок не готова строить отношения с мужчинами, не читающими книги
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.21
-0.81
EUR 94.83
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила
Самарцев приглашают на праздник в честь 60-летия фирменного поезда «Жигули»!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Приволжье мужчина угнал машину приятеля и совершил на ней ДТП

14 июня 2024 11:12
108
В Приволжье мужчина угнал машину приятеля и совершил на ней ДТП

Злоумышленник воспользовался тем, что после застолья владелец транспортного средства уснул и оставил ключи в свободном доступе.

В начале апреля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району поступило сообщение от местного жителя 1986 года рождения о хищении его отечественного автомобиля.

Сотрудник дежурной части уточнил у автовладельца марку, цвет и регистрационный номер автомобиля, ориентировал на розыск личный состав и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

В ходе опроса потерпевший пояснил полицейским, что накануне вечером приехал на автомобиле к своему знакомому, где они вместе распивали спиртные напитки, а утром он обнаружил пропажу его автотранспорта.

Спустя некоторое время, находясь на маршруте патрулирования территории Приволжского района, инспекторы дорожно – патрульной службы заметили в кювете вдоль  автодороги «Осинки-Приволжье»  опрокинувшийся  автомобиль ВАЗ-21140 за рулем которого находился мужчина. Когда полицейские приблизились к транспортному средству, они увидели, что водитель зажат из-за повреждений автомобиля и ему срочно требуется помощь.  Сотрудниками полиции на место происшествия были незамедлительно вызваны служба спасения и бригада скорой помощи.  Также на место прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину с полученными травмами госпитализировали в медучреждение, где проведенное медицинское освидетельствование указало на факт алкогольного опьянения. За это нарушение полицейские собрали в отношении задержанного административный материал, предусмотренный ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что данное транспортное средство принадлежит заявителю.

В ходе опроса злоумышленник – безработный местный житель 2002 года рождения вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил полицейским, что также находился в квартире их общего знакомого, когда к ним приехал потерпевший. После застолья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, убедившись, что все уснули, взял с кухонного стола ключи от автомобиля и решил прокатиться.  Двигаясь по автодороге не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы
14 июня 2024  11:57
Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы
167
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
14 июня 2024  11:28
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
224
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
14 июня 2024  11:24
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
157
Также на встрече обсуждались проблемные вопросы, касающиеся деятельности РКЦ.
13 июня 2024  22:32
Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором РКЦ "Прогресс" Дмитрием Барановым меры поддержки предприятия
508
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
13 июня 2024  13:58
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
1014
Весь список