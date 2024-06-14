В Приволжье мужчина угнал машину приятеля и совершил на ней ДТП

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Злоумышленник воспользовался тем, что после застолья владелец транспортного средства уснул и оставил ключи в свободном доступе.

В начале апреля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району поступило сообщение от местного жителя 1986 года рождения о хищении его отечественного автомобиля.

Сотрудник дежурной части уточнил у автовладельца марку, цвет и регистрационный номер автомобиля, ориентировал на розыск личный состав и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

В ходе опроса потерпевший пояснил полицейским, что накануне вечером приехал на автомобиле к своему знакомому, где они вместе распивали спиртные напитки, а утром он обнаружил пропажу его автотранспорта.

Спустя некоторое время, находясь на маршруте патрулирования территории Приволжского района, инспекторы дорожно – патрульной службы заметили в кювете вдоль автодороги «Осинки-Приволжье» опрокинувшийся автомобиль ВАЗ-21140 за рулем которого находился мужчина. Когда полицейские приблизились к транспортному средству, они увидели, что водитель зажат из-за повреждений автомобиля и ему срочно требуется помощь. Сотрудниками полиции на место происшествия были незамедлительно вызваны служба спасения и бригада скорой помощи. Также на место прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину с полученными травмами госпитализировали в медучреждение, где проведенное медицинское освидетельствование указало на факт алкогольного опьянения. За это нарушение полицейские собрали в отношении задержанного административный материал, предусмотренный ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что данное транспортное средство принадлежит заявителю.

В ходе опроса злоумышленник – безработный местный житель 2002 года рождения вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил полицейским, что также находился в квартире их общего знакомого, когда к ним приехал потерпевший. После застолья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, убедившись, что все уснули, взял с кухонного стола ключи от автомобиля и решил прокатиться. Двигаясь по автодороге не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.