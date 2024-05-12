В Отрадном задержали подозреваемую в незаконном хранении наркотиков

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В апреле текущего года оперуполномоченным группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков О МВД России по г. Отрадному поступила оперативная информация о том, что местная жительница 2006 года рождения может быть причастна к незаконному обороту наркотиков.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими предполагаемая злоумышленница была задержана на одной из улиц города в вечернее время суток. При личном досмотре в присутствии понятых, девушка добровольно выдала из сумочки, один сверток из изоленты черного цвета. Изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что вещество является наркотическим средством – а-пирролидиновалерофенон (PVP), массой около 0,68 грамм.



В ходе опроса подозреваемая пояснила, что запрещенное вещество купила через сеть Интернет для личного употребления, без цели сбыта. По информации сотрудников полиции, ранее девушка привлекалась к уголовной ответственности. За невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования девушке судом назначено наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей.



В настоящее время отделением дознания О МВД России по г. Отрадному в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение, перевозка, изготовление, переработка растений, содержащих наркотические вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание виде лишения свободы на срок до 3 трех лет.