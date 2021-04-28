Я нашел ошибку
Главные новости:
Перевозки будут организованы по 29 маршрутам, на которых планируется задействовать до 57 автобусов среднего и большого класса.   
В Самаре регулярные дачные перевозки стартуют традиционно 1 мая
В Самаре объединят школу с детсадом
В Самаре объединят школу с детсадом
Кабмин заявил о преодолении Россией острой фазы пандемии
Кабмин заявил о преодолении Россией острой фазы пандемии
В Самаре молодой водитель сбил девочку-подростка
В Самаре молодой водитель сбил девочку-подростка
Самарские приставы находят автомобили нарушителей ПДД благодаря Паутине»
Самарские приставы находят автомобили нарушителей ПДД благодаря «Паутине»
Самарцы очистили около 3 гектаров земли
Самарцы очистили около 3 гектаров земли
Активисты ОНФ Самарской области отметили День работника скорой помощи «в полях»
Активисты ОНФ Самарской области отметили День работника скорой помощи «в полях»
В Белгороде медсестра убила тяжелобольного мужа
В Белгороде медсестра убила тяжелобольного мужа
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.96
0.19
EUR 90.47
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Октябрьске в павильоне сотовой связи пенсионерка лишилась кошелька

28 апреля 2021 12:22
107
В Октябрьске в павильоне сотовой связи пенсионерка лишилась кошелька

В  декабре  2020 года  в одном из торговых павильонов сотовой связи неизвестный похитил у пожилой женщины кошелек с денежными средствами. Пенсионерка поставила сумку с вещами на тумбу, а рядом с ней положила кошелек. Пока она разговаривала с продавцом один из посетителей торговой точки похитил вещи, которые остались  без внимания хозяйки.

В ходе опроса пострадавшей, работников и посетителей салона, полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи житель города Октябрьска 1973 года рождения.  Вскоре мужчину задержали.

По версии следствия,  мужчина пришел в салон сотовой связи со своим знакомым. Пока тот оплачивал необходимые ему услуги и не догадывался о противоправных действиях своего товарища, обвиняемый увидев женский аксессуар, положил его  в боковой карман своей куртки. Как пояснил обвиняемый, в кошелке он обнаружил скидочные карты и денежные средства в сумме 6000 рублей. Деньги  мужчина потратил на покупку спиртного и продуктов питания, а сам кошелек выбросил недалеко от места совершения преступления.

В настоящее время ранее неоднократно судимому  жителю города Октябрьск предъявлено обвинение, сообщает облМВД.

Теги: кража уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Трех дачных воров задержали в Самарской области
27 апреля 2021, 14:01
Трех дачных воров задержали в Самарской области
Добычей злоумышленников стали бытовая техника, электроинструменты и металлические изделия. Криминал
288
За несколько дней молодой самарец украл или сжег несколько легковушек
23 апреля 2021, 13:55
За несколько дней молодой самарец украл или сжег несколько легковушек
Общий ущерб, причиненный обвиняемым, составил 394 000 рублей. Криминал
539
Житель Приволжского района ледорубом взломал замки помещений и вынес имущество
22 апреля 2021, 13:22
Житель Приволжского района ледорубом взломал замки и вынес имущество
Подозреваемый пояснил,  что знал об отсутствии хозяев дома. Криминал
387
В центре внимания
28 апреля 2021  13:56
Экспертный институт социальных исследований провел круглый стол на тему: «Послание Президента: взгляд из регионов»
Экономика
18
В Самаре открылся Всероссийский форум
28 апреля 2021  13:20
В Самаре открылся Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0"
Общество
99
День работника скорой помощи: Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков
28 апреля 2021  12:48
День работника скорой помощи: Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков
Здравоохранение
99
В историческом центре Самары планируют возвести высотки
28 апреля 2021  11:52
В историческом центре Самары планируют возвести высотки
Строительство
122
Самарская область — в числе лидеров по работе с обратной связью с населением в Интернете
28 апреля 2021  11:29
Самарская область — в числе лидеров по работе с обратной связью с населением в Интернете
Общество
121
Весь список