В Октябрьске в павильоне сотовой связи пенсионерка лишилась кошелька

107

В декабре 2020 года в одном из торговых павильонов сотовой связи неизвестный похитил у пожилой женщины кошелек с денежными средствами. Пенсионерка поставила сумку с вещами на тумбу, а рядом с ней положила кошелек. Пока она разговаривала с продавцом один из посетителей торговой точки похитил вещи, которые остались без внимания хозяйки.

В ходе опроса пострадавшей, работников и посетителей салона, полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи житель города Октябрьска 1973 года рождения. Вскоре мужчину задержали.

По версии следствия, мужчина пришел в салон сотовой связи со своим знакомым. Пока тот оплачивал необходимые ему услуги и не догадывался о противоправных действиях своего товарища, обвиняемый увидев женский аксессуар, положил его в боковой карман своей куртки. Как пояснил обвиняемый, в кошелке он обнаружил скидочные карты и денежные средства в сумме 6000 рублей. Деньги мужчина потратил на покупку спиртного и продуктов питания, а сам кошелек выбросил недалеко от места совершения преступления.

В настоящее время ранее неоднократно судимому жителю города Октябрьск предъявлено обвинение, сообщает облМВД.