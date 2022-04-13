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В Новокуйбышевске вор-рецидивист совершал кражи в библиотеке, техникуме, бане, кафе, барах, детских садах

13 апреля 2022 11:55
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В Новокуйбышевске вор-рецидивист совершал кражи в библиотеке, техникуме, бане, кафе, барах, детских садах

В Новокуйбышевске окончено предварительное расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ «Кража» в отношении ранее судимого за имущественные преступления 41-летнего местного жителя.

Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что злоумышленник, который освободился из мест лишения свободы весной 2021 года, в период с сентября по ноябрь 2021 года совершал хищения в различных организациях города: филиале института, библиотеке, техникуме, бане, кафе, барах, детских садах, частной стоматологической клинике и салоне красоты, конторе нотариуса и, во время ремонтных работ, в помещениях жилого дома. Мужчина придумывал разные легенды, чтобы проникнуть в здания.

В учебных заведениях просил пропустить его в отдел кадров с целью устройства на работу, в детские садики заходил за «ребёнком», в баню и кафе проходил, как посетитель. Его добычей становились кошельки, сумки, электроинструменты, ноутбуки, телевизор и даже флакон туалетной воды. Похищенное злоумышленник прятал в одежду или сумку, с которой приходил, так был вынесен телевизор диагональю 60 сантиметров из городского банного комплекса.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили и опросили свидетелей преступлений. Изучили материал с камер видеонаблюдения. Установили приметы подозреваемого. Эксперты экспертно-криминалистической группы территориального отдела внутренних дел, на месте совершения преступлений изъяли следы пальцев рук и провели их проверку по автоматизированным базам данных. В результате исследования была установлена идентичность следов, с ранее внесенными данными лица привлекавшегося к уголовной ответственности - ранее неоднократно судимого 41-летнего безработного жителя города Новокуйбышевска. Установив местонахождения подозреваемого, полицейские задержали его.

Мужчина дал признательные показания по 13 эпизодам противоправной деятельности и пояснил, что похищенное имущество распродавал незнакомым людям либо сдавал в ломбарды. Денежные средства местный житель тратил на собственные нужды. Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила около 130 тысяч рублей. Стражи правопорядка обнаружили и изъяли в одном из ломбардов, расположенных в городе Новокуйбышевске украденный в местной библиотеке ноутбук. Ведется розыск других похищенных вещей.

 

 

Теги: Кража

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