В Новокуйбышевске внучка украла у бабушки телевизор

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В ОМВД России по г. Новокуйбышевску за помощью обратилась местная жительница, сообщив, что из ее квартиры пропал телевизор стоимостью 13 900 рублей.

Участковый уполномоченный полиции прибыл по месту жительства заявительницы. В ходе опроса потерпевшая пояснила, что утром она ушла на работу, а вернувшись, не обнаружила дома телевизор, также сообщила, что в хищении имущества она подозревает свою внучку, проживающую с ней, которая уже совершала кражу у своей родственницы, но тогда все завершилось примирением сторон.

Участковый уполномоченный полиции, располагая сведениями о возможных местах нахождения 24-летней местной жительницы, задержал ее по месту жительства знакомой и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



В ходе опроса задержанная в содеянном призналась и пояснила, что заранее продумала план и обратилась к подруге, попросив ее сдать телевизор в ломбард по ее паспорту, ссылаясь на утерю своего паспорта и на желание бабушки избавиться от техники. На что доверчивая приятельница согласилась. Денежные средства, вырученные от сдачи телевизора, в размере 6000 рублей, подозреваемая потратила на собственные нужды.



На момент проверки ломбарда оказалось, что похищенное имущество уже перепродано сотрудником пункта приема.

Следственным отделом Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Потерпевшей следователь разъяснил порядок искового производства. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.