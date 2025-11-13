В Новокуйбышевске студент перечислил "правоохранителям" 990 тысяч рублей

195

В полицию Новокуйбышевска обратился 22-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что на телефон потерпевшего позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил молодого человека, что по его доверенности преступник получил кредит и направил денежные средства для спонсирования противоправных действий в Украине. "Чтобы не стать сообщником и поймать злоумышленника", незнакомец убедил студента самарского ВУЗа перевести 990 тысяч рублей через онлайн банк и банкоматы на указанный им специальный расчетный счет. Для подтверждения своих слов, "правоохранитель" выслал потерпевшему в мессенджере фотографию своего «служебного удостоверения» и клятвенно заверил, что деньги после поимки злоумышленников вернуться на исходные счета.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Уважаемые граждане! Будьте более внимательными к своим сбережениям. Услышав финансовые требования - положите трубку!