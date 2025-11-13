Я нашел ошибку
Главные новости:
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
В Новокуйбышевске студент перечислил "правоохранителям" 990 тысяч рублей

13 ноября 2025 09:51
195
В полицию Новокуйбышевска обратился 22-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что на телефон потерпевшего позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил молодого человека, что по его доверенности преступник получил кредит и направил денежные средства для спонсирования противоправных действий в Украине. "Чтобы не стать сообщником и поймать злоумышленника", незнакомец убедил студента самарского ВУЗа перевести 990 тысяч рублей через онлайн банк и банкоматы на указанный им специальный расчетный счет.  Для подтверждения своих слов, "правоохранитель" выслал потерпевшему в мессенджере фотографию своего «служебного удостоверения» и клятвенно заверил, что деньги после поимки злоумышленников вернуться на исходные счета.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Уважаемые граждане! Будьте более внимательными к своим сбережениям. Услышав финансовые требования - положите трубку!

Теги: Мошенники

