В Новокуйбышевске сотрудники полиции разыскивают женщин, обокравших пенсионеров

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26 декабря 2022 года в полицию за помощью обратился житель Новокуйбышевска 1973 года рождения, который пояснил, что несколько часов назад неизвестные женщины, находясь в его квартире на улице Островского, тайно похитили 150 тысяч рублей. Сотрудник дежурной части уточнил у мужчины приметы предполагаемых злоумышленниц, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции и направил по указанному адресу сотрудников следственно-оперативной группы.

Полицейские опросили заявителя и его супругу 1939 года рождения, провели поквартирный обход, осмотрели место происшествия, изъяли следы пальцев рук, следы обуви и записи с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксировано изображение одной из подозреваемых. Используя полученную информацию оперуполномоченные уголовного розыска составили ориентировку с описанием примет злоумышленниц, которую довели до личного состава полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Потерпевшие рассказали, что пустили в дом незнакомых женщин, чтобы приобрести у них продукты по сниженным ценам. При этом «продавцы» попросили расплатиться с ними 5-тысячной купюрой, с которой дали сдачу. Пенсионеры достали деньги из «укромного места» в шкафу. После чего отвлеклись на подготовку тары для продуктов, а женщины забрали из «тайника» 150 тысяч рублей и ушли из квартиры. Пожилые люди только через несколько часов справились с волнением и обратились за помощью в полицию.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», следственным отделом отдела полиции МВД России

по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы первой подозреваемой: женщина, на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см. Была одета в пуховик темного цвета, в вязаную шапку серого цвета. На лице - медицинская маска. При себе имела женскую сумку бордового цвета.

Приметы второй подозреваемой: женщина, на вид 38-42 года, среднего телосложения, рост 160-165 см. Была одета в одежду темного цвета. На лице - медицинская маска.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего,

а также ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (84635) 62720, 8 (84635) 66781 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.