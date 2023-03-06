В Новокуйбышевске ищут квартирного вора

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4 марта текущего года в отдел полиции города Новокуйбышевска за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала, что в ее квартире на улице Строителей разбито балконное окно, отсутствует ноутбук и золотое кольцо. С учетом износа заявительница оценила причиненный ей материальный ущерб как значительный, в размере 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, по указанному адресу провели осмотр места происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен вероятный злоумышленник. На месте происшествия эксперты обнаружили и изъяли фрагмент следа обуви, следы пальцев рук. В экспертно-криминалистическом отделе ОМВД России по г. Новокуйбышевску при проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Информацию незамедлительно передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые составили ориентировку на розыск подозреваемого - жителя Новокуйбышевска 1985 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску по признакам преступления, предусмотренного п. «а», ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по розыску злоумышленника.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, короткостриженый, европейский тип лица, на правом предплечье имеется татуировка в виде кельтского узора, на правовой стороне груди татуировка в виде черепа.

Был одет: пуховик синего цвета, джинсы и ботинки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84635) 6-67-81, 8(84635) 6-29-91 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.