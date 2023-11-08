В Новокуйбышевске инженер-технолог "подарил" мошенникам более 700 тыс. рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций.

22-летнему инженеру – технологу из Новокуйбышевска в одном из популярных мессенджеров поступило «выгодное» предложение. Неизвестный, представившись сотрудником биржи, пообещал ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты. Поддавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, молодой человек перевел аферистам более 700 000 рублей, после чего неизвестный перестал выходить на связь. Житель региона обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, что «золотые горы» обещают только злоумышленники, не спешите расстаться со своими деньгами!